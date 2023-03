Smo v procesu, ko se nam podnebje že skoraj nepovratno spreminja na slabše. Polna usta imamo zelenega prehoda, obnovljivih virov energije, zmanjšanja izpustov in podobnega. Vsaka gradnja je poraba velike količine energije. Zato bi morali biti zelo previdni pri tem. Vsaka velika pozidana površina zmanjša absorbcijo padavin v tleh, poveča akumulacijo toplote in poznejše sproščanje v okolico. Vsaka nova pozidana površina nepovratno uniči del okolja. In če že, naj bo torej v splošno ljudsko dobro, ne pa samo za nekaj izbrancev, ki bi si to lahko privoščili, hkrati pa s tem prispevali k slabšanju stanja za vse naokoli. Tak objekt golta energijo, brez tega ne more delovati. Z njim ne bomo zmanjšali energijske porabe, ampak jo bomo samo povečali. Če želimo zmanjšati izpuste, moramo biti zelo previdni in selektivni pri proizvodnji, prometu, pozidavi, sicer ne bo nič z zelenim prehodom. Zeleni prehod ni, da nameščamo toplotne črpalke, sončne elektrarne, vetrnice, ampak da hkrati porabimo manj energije kot zdaj! Žal drugače ne bo šlo. Seveda pa tistim, ki si obetajo dobiček, najbrž za to ni mar. Tudi pri gradnji trgovinskega središča Aleja v Ljubljani so bila usta investitorjev polna zelenja in ne vem še česa, da je človek dobil občutek, da bo namesto stavbe pravzaprav tam park. A pojdite pogledat, tako v opomin – ne vem, če človek lahko tam dobi drugačen vtis, kot da je sredi betonskega kolosa. Nekaj dreves in zelenic je le v posmeh.

In če je pri projektu tega smučišča govor o potencialu turizma in o delovnih mestih – razmislite sami. Za nekaj časa že, ko pa bo zmanjkovalo vode, je ne bo za zasneževanje. Le zakaj ne bi tega posodobili v že obstoječih okoljih? Če bomo na tesnem z energijo, ali bo tak center imel prednost pred drugimi uporabniki? Ne uničujmo vendar naše Slovenije z nečim, kar ne bo v dobro nam prebivalcem.