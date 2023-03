Kritiki projekta ob podpori stranke SDS trdijo, da predstavlja veliko grožnjo pitni vodi in da poteka brez vseh potrebnih dovoljenj. Zaradi tega je v Ljubljani potekalo tudi več protestnih shodov.

»Več mesecev spremljam to problematiko in mislim, da je danes napočil čas, da o tem tudi spregovorim. Izjemno sem nezadovoljna, da je kultura dialoga v tem projektu prišla na eno najnižjih možnih točk, kar si jih lahko zamislimo. Ne samo v medijih, tudi na družbenih omrežjih opažam grobe napade na drugače misleče z ene ali druge strani. Pozvala bi vse deležnike, da sedejo skupaj za mizo. Ne političnih strank, ampak tiste, ki jih kanal C0 na vodovarstvenem območju zadeva,« je dejala predsednica.

Pirc Musar meni, da je bilo komunikacije premalo in, da se pristojni z Mestne občine Ljubljana niso dovolj pogovorili s tistimi, ki jih lahko tovrstna gradnja prizadene. »Ob robu konference na ZN sem govorila tudi z ministrom Brežanom in ga pozvala, da pregleda zakonodajo ter da jo na ministrstvu spremenijo, čim hitreje jo lahko. Trenutna zakonodaja namreč omogoča obvode, ki jih mestne občine - Ljubljana ni edina - izkoriščajo,« je dejala.

»Sama si kot zagovornica temeljnih človekovih pravic, kamor spada tudi pravica do zdravega okolja, želim, da se pri takšnih projektih to ne bi dogajalo in da se naredi celovita presoja vpliva na okolje. Če se taka gradnja drobi, pa seveda do tega ne pride in to zagotovo ni dobro,« je dejala predsednica.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je sicer prav tako v New Yorku v torek povedal, da projekt po njegovem mnenju prinaša več koristi kot tveganj. »Projekt se je začel že tam v letu 2014, ko so bila pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja. Projekt je bil v okvirju kohezijske politike prijavljen v Bruslju, potrdila ga je Evropska komisija in ima pravnomočna gradbena dovoljenja,« je dejal minister, ki meni, da se lahko projekt nadaljuje.

»Moj poziv je, naj se gradnja ustavi, da se vsi vpleteni usedejo in pogovorijo, da se javnosti in tistim, ki nas skrbita okolje in voda, zagotovi, da bo gradnja skladna ne le s slovensko zakonodajo, ampak tudi evropskimi smernicami s področja ohranjanja vode in biotske raznovrstnosti,« pa medtem sporoča predsednica republike.