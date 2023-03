Letošnje leto je šahovsko spodbudno kot še nikoli. Na nedavno končanem evropskem prvenstvu za člane v Srbiji je Slovenija po dobrem desetletju dobila novega šahovskega velemojstra. To je uspelo zelo mlademu, šele 18-letnemu Janu Šublju, ki je z odličnimi nastopi v zadnjem letu ekspresno dosegel najvišji naziv in postal nova zvezda slovenskega šaha in vzor bodočim generacijam mladih šahistov. Po njegovih stopinjah že uspešno koraka njegov mlajši klubski kolega Matic Lavrenčič. Komaj 15-letni mladenič, ki velja za veliki up slovenskega šaha, je na odprtem mednarodnem turnirju v avstrijskem Gradcu osvojil svojo prvo normo za mednarodnega mojstra. Toda to še nikakor ni vse – na turnirju je z lepo igro premagal tudi dva velemojstra, kar potrjuje njegovo nesporno nadarjenost.

Omeniti je seveda treba tudi dosežke nežnejšega spola. Z osvojitvijo prve norme za mednarodno mojstrico je razveselila Barbara Skuhala, ki je na tradicionalnem hrvaškem turnirju Cvet Mediterana šahirala sanjsko in tudi z malo smole turnir končala na še vedno odličnem tretjem mestu. Kar sedem slovenskih šahistk (Laura Unuk, Zala Urh, Teja Vidic, Petra Kejžar, Monika Špalir, Ivana Hreščak in Nadja Španko) svoje priložnosti te dni kuje na aktualnem evropskem prvenstvu za članice v črnogorskem obmorskem mestecu Petrovac. Največje upe Slovenija tokrat polaga v Zalo Urh, ki lovi svojo zadnjo velemojstrsko normo. Če bi ji podvig uspel, bi slovenski šah dobil že peto slovensko velemojstrico zapored. Cilj pa morda ni zgolj norma, temveč uvrstitev med prvo deveterico, kar predstavlja nadvse želeno vstopnico za ženski svetovni pokal.

Na vrhu brat in sestra

Veliko šahovskega dogajanja je v teh dneh tudi na domačih tleh. Na tradicionalnem enodnevnem spominskem turnirju Vesne Rožič je šahiralo 172 udeležencev. Letošnji razplet je bil družinsko obarvan, saj se je prvič zgodilo, da sta zmagovalca postala brat in sestra. Prvo mesto je namreč osvojil Tim Janželj, drugo mesto pa njegova sestra Lara Janželj. V Novi Gorici se počasi končuje tradicionalni, že 27. Hit Open, ki velja za edini preživeli odprti mednarodni turnir pri nas. Podpora lokalne skupnosti, zvesti partner Hit in neumorni organizator ŠK Nova Gorica pod vodstvom Matjaža Loviščka so tista zmagovalna kombinacija, ki v mesto vrtnic že leta privablja po več kot sto igralcev z vseh koncev sveta. Tovrstni turnirji so ključni za napredek mladih šahistov in šahistk ter ohranjanje močne tradicije v Sloveniji. Na prvenstvu nastopa osem velemojstrov. Najboljše obete za končno zmago na turnirju ima mladi indijski velemojster Leon Luke Mendonca, ki zaenkrat ostaja neporažen. Med Slovenci je trenutno najvišje uvrščeni velemojster Marko Tratar na tretjem mestu.

V Ljubljani bo jutri na Gospodarskem razstavišču potekal volilni občni zbor Šahovske zveze Slovenije, ki naj bi dobila novega predsednika. Edini kandidat za funkcijo je Dušan Mes, v sedanjem mandatu podpredsednik ŠZS. Ambiciozen program med drugim obeta nadgradnjo vrhunskega šaha in organizacijo uradnih mednarodnih tekmovanj na slovenskih tleh, predvsem pa nadaljevanje uspešne šahovske zgodbe v domovini.