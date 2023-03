Mnogi prav pomlad povezujejo s srečo, zato ni prav nič presenetljivega, da se na predvečer začetka pomladi zaznamuje svetovni dan sreče, ki so si ga izmislili na generalni skupščini OZN. Praznujemo ga že šesto leto zapored, so priobčili za spletnem mestu N1, poročilo o svetovni sreči pa je del raziskave mreže Združenih narodov za trajnostni razvoj. Ob tem še posebej svečanem dnevu nas je z raziskavami na temo sreče počastil Statistični urad Republike Slovenije (Surs), ki je ob tej priložnosti objavil izsledke ankete iz leta 2022, ki kažejo, da se je delež srečnih ljudi v Sloveniji od zadnjega merjenja leta 2018 povečal. Na svetovni lestvici sreče je sicer Slovenija tako kot lani ostala na 22. mestu, zmagala je Finska, pa čeprav rezultati raziskave Sursa namigujejo, da smo danes bolj srečni, kot smo bili lani. »V lanskem letu sta bili v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem ves čas ali večino časa srečni dve tretjini starejših od 16 let. To je sedem odstotnih točk več kot leta 2018, ko je urad nazadnje meril občutek sreče,« se glasi grob povzetek o srečni Sloveniji naših državnih statistikov. Od sosednjih držav se je višje od Slovenije na lestvico srečnih uvrstila le Avstrija na 11. mesto, Italija je na 33. mestu, Hrvaška na 48. mestu, Madžarska pa zaseda 51. mesto.

V Slovenskih novicah pa so se lotili zaznamovanja prav posebnega pomnika, povezanega s srečo. Na prvi dan pomladi pred natanko tremi leti je Jelko Kacin, ki je takrat nastopal v vlogi glavnega vladnega govorca, izustil znamenite besede: »Naj bo ta vikend miren. Naredili bomo vse, da vas ne bi vznemirjali v tem času. Uživajte, dokler lahko.« Kot so zapisali v Novicah, je bil Kacin takrat zaradi svojega načina komuniciranja v času epidemije deležen številnih kritik; očitali so mu, da je bil pregrob, aroganten, ciničen, apokaliptičen, sarkastičen, črnogled in da v težkih časih ni znal pomiriti slovenske javnosti, zato so se odločili, da ga pokličejo in povprašajo, ali bi zdaj, tri leta kasneje, ravnal drugače in ali so ga takratne kritike prizadele. »Tista izjava je bila izrečena v televizijski oddaji jutranjega programa. Voditeljica je na vsak način želela neko pozitivno olajšujočo izjavo, ki bi omogočila pobeg od realnosti. Kot veste, je takrat covid resnično napredoval, težav smo imeli ogromno in dvigati lažno upanje je vedno mogoče, a ne vem, ali je to odgovorno. Ljudje bodo mojo izjavo morali oceniti v luči tedanjih razmer. Z današnjimi izkušnjami bi zagotovo našel boljšo formulacijo,« je o svojem retoričnem izlivu razpredal Kacin in še dodal, da je bilo v tistih razmerah težko saditi rožice in obljubljati nekaj, kar ni dosegljivo. »To je takrat zvenelo cinično, arogantno, sarkastično, a poglejte, kaj vse se je še razvilo. Ljudje nikoli ne želijo slišati nevšečnih sporočil,« je še povedal o svojih retoričnih vrlinah.

Kozaričevo filozofsko razmišljanje

Sreča te dni preveva tudi Dominika Kozariča. Vrnil se je namreč domov. V vse bolj srečno Slovenijo. In to povsem spremenjen. Kot so zapisali v Nedeljskem dnevniku, je v devetdesetih osvajal ženska srca z baladami, potem pa se je odločil za selitev na Tenerife, kjer pa je ostal zapisan glasbi, le da je namesto slovenskim poslušalcem turistom žgolel svetovne uspešnice, posvetil pa se je tudi ukvarjanju s seboj in se iz suhljatega fantiča prelevil v mišičastega možakarja, kot so pohvalili njegovo preobrazbo. Kako pa se je po njegovem mnenju spremenila mati domovina? Se ja kaj »nabildala«? »Težko rečem, saj sem tu premalo časa, da bi lahko podal objektivno mnenje. Pravzaprav bi lahko dejal, da se je spremenilo veliko in nič, marsikaj se je verjetno spremenilo na bolje in hkrati na slabše. Na splošno gledano se je po tem, kar sem do zdaj lahko videl, Slovenija spremenila v majhno Švico, kar je seveda dobro, obenem pa tudi ne, odvisno od tega, s katerega zornega kota gledamo,« je filozofsko razmišljal Kozarič.

O veliki vrnitvi so poročali tudi na spletnem Žurnalu. »Velika vrnitev Borisa Kobala,« se je razbohotil naslov članka, v katerem so veliko vrnitev opisali s tem, da se je igralec, režiser in komik Boris Kobal, kot so ga predstavili zainteresirani javnosti, po aferi vrnil, in sicer na filmsko platno, priložnost mu je dal dober prijatelj, komik, scenarist in režiser Tin Vodopivec. »Boris ima v filmu le kratek vložek, na bencinski črpalki igra prodajalca, a tako humoren, da gledalce nasmeji do solz,« je kratek, a jedrnat opis Kobalove najnovejše filmske vloge.

Murko napovedal uspešnico

Če sta se Kozarič in Kobal na neki način vrnila v pravo življenje, pa se bivši predsednik Borut Pahor noče premakniti iz medmrežnega oblaka. »Objave na instagramu so bile podrejene enemu glavnemu cilju – politični propagandi,« je dejal za portal javnega servisa s Kolodvorske Pahor in namignil, da bi se svojim družbenim profilom in skupno 300.000 sledilcem odpovedal, če bi tako zahteval njegov novi delodajalec. Kako poteka politična propaganda, je podrobno razložil na primeru Kaira in znamenite fotografije z naslovom Domotožje v Kairu. Ko je bil decembra 2016 na uradnem obisku v Egiptu, je sodelavko vprašal, ali je o njegovem obisku kdo poročal. »Je rekla: 'Nič.' Sem rekel: 'Torej ne vedo, da smo v Egiptu?' Je odgovorila: 'Ne.' Dejal sem ji: 'Pojdiva, zdajle bodo izvedeli.' In sva šla, poiskala stopnišče, naredila slavni boruting – vsekakor so tisti dan vedeli, da smo v Egiptu,« je z zadovoljstvom pojasnil ozadje fotografije, na kateri v modrem suknjiču sloni na marmorni ograji stopnišča, ob svojo podobo pa je pripisal »Domotožje v Kairu« in fotografija je postala, vsaj po njegovih besedah, viralna uspešnica.

Tudi Pahorjev kolega iz sveta samopromocije Damjan Murko je napovedal novo uspešnico. Kot so obelodanili v Slovenskih novicah, štajerski slavček zna presenetiti. Nedavno so poročali, da je Murko priznal, da nikoli v življenju ni zadel pravega tona, po drugi strani pa so dodali, da ima vedno hudomušen in na štose pripravljen umetnik tudi bolj romantično plat, ki so jo predstavili svojemu bralnemu krožku v obliki besedila ki so ga opisali z zvenečim naslovom: »Ste videli, kako je Damjan Murko ganil Slovence?« Takole gre nekaj stihov, ki jih je Murko pospremil s samohvalo o tem, da gre za »eno lepših besedil moje pesmi, ki sem ga napisal sam«: »Ne zaklepaj vrat za mano, saj veš, da vrnem se domov. Ne zaklepaj vrat srca, ker zmeraj te čakal bom. Ne zaklepaj vrat pred mano, saj veš, najlepše je doma, ko kava zadiši in v objem me stisneš ti. Če se morda mi kdaj zgodi, da mi zmanjkalo besede bi, takrat srce naj govori in ti pove, da edina si.« To je del ganljive lirike, za katero so še pripisali, da je seveda pod objavo po pričakovanjih dobil ogromno pohval, lepih besed in všečkov.