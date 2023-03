Novo vladno garnituro smo volili v državni zbor 24. aprila lani. Težko breme, ki nam ga je naložila prejšnja vlada, nam je končno padlo s pleč. Ali smo novo garnituro dobro izbrali? Upoštevali smo, da je to bila edina odrešujoča izbira. Pustimo jim delati v korist naših pričakovanj, toda opozarjam jih, da gume na kolesih še niso izrabljene.

Upokojencem, ki jih je »vodila« propadla stranka DeSUS, se vsiljuje novi ptič Feniks, ki je v mitologiji upodobljen kot ptica roparica, obkrožena s plameni, nikakor pa ne kot ostareli, izmučeni obraz Pavla Ruparja. Predstavimo na kratko to noviteto naše politične platforme.

Pavel Rupar, lastnik dveh stanovanj, ki jih ni prijavil (zakaj bi si nakopal dodatnih stroškov), jih je pa oddajal. Eno stanovanje je oddal lepi podnajemnici, ki pa ni imela smisla za njegove spolne zahteve. Ženske so res čudna bitja. Upirati se županu Tržiča, ki je velikodušno zapravljal občinski denar in tudi po malem zlorabljal svoj položaj župana, je res nerazumno. Celo kondome je kupil na račun občinskega denarja, vse z namenom, da podnajemnica ne bi zanosila. Ona se pa punta in dela cirkus. O, ta nehvaležna bitja.

In zaradi te ženske in nekaj malega svojih spodrsljajev mu je grozil zapor in vrnitev denarja občini. Vabilo na intervju, da bi pojasnil, da on ni kriv, da je to maslo krivosodja, je odklonil in tako zamudil priložnost, da se rehabilitira. Skromnost pa taka.

Kdor ne bi po takih slabih izkušnjah bil nasršen proti tej baje lepši polovici človeštva? Posebno mu je šla v nos predsednica stranke SD Tanja Fajon. Da bi se za vselej vedelo, kdo je pravi dedec, je za Tanjo Fajon izjavil: »Morda pa ta tudi čaka na pregled mednožja!? Očitno ima zelo zagreto sceno po vseh teh letih.« Pa Tanja Fajon ni edina »srečnica«, ki vznemirja Ruparja. Za Majdo Širca in Majdo Potrata je dejal, da bi jima odredil obvezen zakonski pregled, da bi ugotovili, katerega spola sploh sta«. Tako »moško« misli o ženskah.

Kaj pa misli o sebi? V svojem facebookovskem profilu se je pohvalil kot: »Večni optimist, pravično kritičen, brez dlake na jeziku, kristjan, desničar in demokrat, Slovenec.« Naj si kar misli, da je vse našteto res. Zame je v tem naštevanju resnična samo zadnja beseda, in ravno to me moti.

In zamislite si krivico, zraslo iz teh afer. Krivosodje ga je poslalo za eno leto v zapor, opravičite se mora užaljenim ženskam in, groza, še povrniti ukradeni občinski denar. Kako se je pa skrušenec obnašal? Odhod v zapor je odlagal kot Bavčar toliko časa, koliko se je le dalo, in vračilo dolga občini je tudi odlašal. Ko je občina hotela izterjati dolg, so ugotovili, da Pavel Rupar nima nobenega premoženja. Kam je pa izpuhtelo dvoje stanovanj? Ni izpuhtelo, samo nove lastnike ima, njegova sinova. Ker je Rupar svojčas bil v stranki, ki mu je največ obetala za kariero, je po fiasku, ki ga je doživel, izstopil in se »posipal s pepelom«. Ugotovil je: »Plačal sem za grehe, šel skozi marsikaj, se oborožil z novimi spoznanji.« Zdaj lahko trdim, da nimam nobene zveze s stranko SDS. Kaj bom s takim šefom. Sebe je hitro potegnil iz zapora, mene pa pustil celo leto gniti.

Toda odnosa do žensk ni spremenil. Sami lahko ugotovite, kakšne grdobije je povedal na račun predsednice Inštituta 8. marec. Tudi njegova »iznajdljivost« je ohranjena. V svojih protestnih nagovorih ščuva upokojence proti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s prirejenimi podatki, ki so obremenilni za Zavod. Verjetno ga bo Zavod tožil, sicer pa je že navajen zapora.

Ženska mednožja ga ne mikajo več tako kot včasih, saj se je vrgel na precej starejši ženski rod, na upokojenke. No, tudi upokojenci prav pridejo že zaradi masovnosti protestov.

In kakšne so sedaj njegove aktivnosti? Zapustil je stranko SDS, včlanil se je v SLS in s civilno iniciativo Glas upokojencev Slovenije organizira protestne shode pred državnim zborom. Poglejte, dragi upokojenci. Urška K. Z. se sprehaja v rdečih salonarjih, vi pa gladujete. Na juriš! Ker pri teh protestih ni pomembno, katerega spola si, Rupar ne zahteva pregleda mednožja. Za obzorjem izhaja nova zvezda, ki bo pripeljala upokojence tja, kamor je biblijska zvezda pripeljala Svete tri kralje. Dragi upokojenci, zavedajte se: »Pavel Rupar vas ima rad!«, saj je brez vas persona non grata.

Za zaključek članka še obvestilo, ki ni povezano z nobeno afero, lahko pa postane.

V primeru, da bi se uredništva tiskanih medijev odločila svoje bralce, ki včasih napišejo prispevek za pisma bralcev, nagraditi za posrečen članek, in še v primeru, da bi to bil moj članek, predlagam, da mi nagrado nakažejo v Hongkong. Hvala za razumevanje.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani