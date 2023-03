Izola. Na tem delu ceste med Izolo in Strunjanom so vrsto let na stojnicah prodajali tudi uvoženo sadje in zelenjavo, kupci pa so bili mnogokrat zavedeni, da kupujejo domače izdelke. Zaradi stalnih problemov pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje so bile na območju nad Izolo večkrat na delu inšpekcijske službe, ki so opravljale nadzore nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah. Tudi v tamkajšnji krajevni skupnosti Jagodje Dobrava so se vrsto let ukvarjali s to problematiko in rešitev naposled našli v vzpostavitvi projekta drive-in tržnice Loreto. Ta bo pomenila korak naprej tako za kmete proizvajalce kot za kupce, je na predstavitvi projekta povedal predsednik krajevne skupnosti Giugliano Ritoša.

Direktor Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Izola Iztok Škerlič je ob tem poudaril, da »projekt ni proti komu, temveč je za tiste, ki si na trgu želijo preverjeno ponudbo«. Čas pa bo po njegovi oceni pokazal, ali smo kot skupnost dovolj zreli, da razumemo razliko med ponudbami.

Na voljo je pet prodajnih mest, za katera javno zbiranje ponudb poteka do vključno 29. marca; prednosti imajo tisti, ki pridelujejo čim bližje tržnici. Šesto prodajno mesto bo namenjeno projektnemu partnerju ali pa ribičem, če se bo za to pokazala potreba. Cena za letni najem prodajnega mesta znaša 40 ali 80 evrov. Stojnice so namenjene kmetovalcem z istrskega podeželja, izpostavljena je tudi regijska edinstvenost. »Krajinski park Strunjan varuje kulturno krajino in dediščino. Na zavarovanem območju je zato bistveno spodbujati sonaravno proizvodnjo. Temu cilju javni zavod sledi vse od svoje ustanovitve. Med prvimi je podeljeval blagovne znamke za izdelke, proizvedene na zavarovanem območju, na primer za artičoke, oljčno olje in kaki. Že leta 2016 je zavodu uspelo dokazati avtohtonost sorte strunjanskih jagod, ki jih zadnja leta širi med domačini, zato ni naključje, da delujemo v Jagodju,« je poudaril Marko Starman, direktor Krajinskega parka Strunjan.

Tržnica v Jagodju bo predvidoma delovala trikrat tedensko, od aprila do novembra, obenem bo v kratkem omogočen še nakup lokalnih pridelkov preko spleta. V zvezi s to možnostjo bodo opismenjevali tudi starejše, projekt pa poleg vzpostavitve tržnice predvideva še različne dogodke in druge vsebine.