V Zagorju zaznamovali obletnico smrti dr. Drnovška

Zagorje ob Savi. Občina Zagorje ob Savi je ena tistih slovenskih občin, v katerih najbolj ohranjajo spomin na dr. Janeza Drnovška. Nekdanji predsednik Republike Slovenije in predsednik slovenske vlade je bil tamkajšnji domačin, tudi pokopan je na zagorskem pokopališču. V Zagorju imajo park, poimenovan po njem, v katerem stoji njegov doprsni kip. Letos mineva 15 let od smrti slovenskega državnika. Občina Zagorje je ob tem spomin na sokrajana počastila tudi z ulično razstavo fotografij. Na panojih, postavljenih ob glavni cesti med krožiščem in Sparom, so fotografije, ki prikazujejo njegovo življenje in delo. Janez Drnovšek, ki je tudi častni občan občine Zagorje, je v Kisovcu preživel otroštvo in del mladosti. Avtor večine fotografij na razstavnih panojih je dobitnik Pullitzerjeve nagrade za fotografijo Srdjan Živulović, preostale pa je ustvarila fotografinja Tina Kosec. Razstava o dr. Drnovšku bo postavljena do poletja.