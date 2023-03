Prostor, kjer otroci pozabijo na telefon

Pionirski dom – Center kulture mladih, kjer se je mogoče učiti vse od tujih jezikov do inštrumentov, plesati, peti, likovno ustvarjati, igrati na odru in se spoznavati z naravoslovnimi zakonitostmi, praznuje 60 let. Od nastanka so njegove programe obiskovale že številne generacije, kot pravi njegova direktorica Barbara Murn Vrviščar, pa ima ustanova tudi svetlo prihodnost.