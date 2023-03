Na univerzi so kritični tudi glede umika projekta vzpostavitve Nacionalnega inštituta za hrano iz načrta. Z odločitvijo vlade o umiku omenjenih projektov iz načrta za okrevanje in odpornost, sprejete na seji pred tednom dni, pa so bili seznanjeni šele v sredo, so na univerzi zapisali v sporočilu za javnost.

Pri tem so na univerzi poudarili, da je novogradnja medicinske fakultete vitalnega pomena za državo in zdravstveni sistem, saj bodo ti prostori omogočili povečanje števila vpisnih mest na študijski program medicina, kar je nujno zaradi pomanjkanja zdravnikov v državi.

Gradnja kampusa se nadaljuje

S tem se strinjajo tudi v zdravniški zbornici, kjer so dodali, da v Sloveniji trenutno primanjkuje med 1000 in 1400 zdravnikov, da bi kot država dosegali evropsko povprečje. Povečanje vpisa na študij medicine je strateškega pomena, menijo.

Na univerzi vztrajajo, da mora ta investicija ostati prioritetna in da naj vlada zagotovi ustrezno financiranje, saj da je pogodba za sofinanciranje kampusa Vrazov trg v okviru načrta bila podpisana že novembra lani. Ob tem postopki potekajo v skladu s predvideno časovnico, rušitvena dela na lokaciji pa so skoraj že končana.

Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so zapisali, da gre le za spremembo vira financiranja in da se gradnja kampusa nemoteno nadaljuje. Vlada je namreč na podlagi tehtnega premisleka sprejela izhodišča za pripravo predloga prilagoditve načrta, s katero bo naslovila zmanjšanje razpoložljivih nepovratnih sredstev in cilje načrta REPowerEU, so pojasnili na ministrstvu.

Pri identifikaciji ukrepov je vlada sledila predvsem kriterijem, ali naložba prispeva k zelenim in digitalnim ciljem, ali gre za časovno tvegano naložbo in upoštevala druga tveganja, povezana z zagotavljanjem pogojev, ki jih je država dogovorila z Evropsko komisijo ob potrditvi načrta. Za vsebine, ki bodo umaknjene iz načrta, kar bo storjeno šele po dialogu z Evropsko komisijo in drugimi deležniki, in za katere bo vlada ocenila, da so pomembne za okrevanje Slovenije, bo vlada iskala možnosti za financiranje iz drugih virov, so še utemeljili.

V zdravniški zbornici pričakujejo izpolnitev napovedi o gradnji kampusa Vrazov trg, na to sprememba vira financiranja ne sme vplivati, so sklenili svoje sporočilo.

Sistemsko pomembna je po mnenju univerze tudi vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano, ki bi povezal ključne slovenske partnerje na področju prehrane in s tem zagotovil strateško upravljanje na tem področju. V skladu z načrtom je bila za ta projekt pridobljena vsa potrebna dokumentacija, sklenjen pa je bil že dogovor med vsemi partnerji, ki bi v tem projektu sodelovali.

Ministrstvo za finance je sicer v sredo sporočilo, da bodo iz načrta delno ali v celoti izločeni nekateri projekti. Za tiste, ki so pomembni za okrevanje in odpornost države, pa bo vlada skušala najti alternativne vire financiranja. Minister za finance Klemen Boštjančič je ob obisku evropskega komisarja za gospodarstvo Paola Gentilonija v začetku marca sporočil, da je prejšnja vlada glede načrta ubrala povsem napačen pristop in da je tudi organizacijsko zastavljen zelo zapleteno.