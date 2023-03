Tovarna bo po besedah Tomaža Berginca na podlagi zbranih podatkov v vsakem trenutku pripravljena in odporna na morebitne nepredvidljive dogodke v okolju ter trajnostno naravna, in sicer tako z vidika procesov in izdelkov kot tudi z vidika okoliškega in družbeno odgovornega ravnanja, pri katerem se pričakujejo še dodatne zahteve in standardi glede zniževanje ogljičnega odtisa, obvladovanja celovitega življenjskega cikla izdelka ter upoštevanje načel krožnega gospodarstva in energijske učinkovitosti.

Vrednost projekta je ocenjena na 5,6 milijona evrov

Digitalna preobrazba podjetja obsega vzpostavitev tehnoloških, organizacijskih, človeških, procesnih in poslovnih zmogljivosti s ciljem, da se Eti preoblikuje v pametno podjetje in se s tem hitreje uči, učinkovito vključuje v nove verige vrednosti in hitro odgovarja na spremembe. Vrednost projekta, ki se je začel maja lani, je ocenjena na 5,6 milijona evrov, od tega bo 2,1 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt bo predvidoma zaključen čez eno leto.

Projekt izdelave posebnih diferenčnih stikal je medtem namenjen razvoju posebnih stikal za izpolnjevanje zaščitnih ukrepov v električnih inštalacijah nove generacije, ki bodo pripomogle k zelenemu prehodu. Takšne inštalacije bodo vsebovale različne vrste polnilnikov za električna vozila in hranilnike električne energije. Ocenjena vrednost projekta, ki poteka od novembra lani, je nekaj manj kot 715.000 evrov, sofinanciran je v višini skoraj 300.000 evrov. Zaključek projekta je predviden konec oktobra 2024. Projekta sta del načrta za okrevanje in odpornost in sta sofinancirana v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

Skupina Eti lani ustvarila 187 milijonov evrov prihodkov

Berginc je postregel tudi s podatkom, da je skupina Eti lani ustvarila 187 milijonov evrov prihodkov, potem ko so leta 2021 ti dosegli 162,1 milijona evrov. Generani direktor ocenjuje, da bi bili lanski prihodki še višji, če ne bi bilo vojne v Ukrajini. Podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo izdelkov na področju električne zaščite in nadzora, svoje izdelke prodaja v več kot 75 držav po svetu. Najpomembnejši trgi so Poljska, Ukrajina, Nemčija in Švedska.

Skupina Eti, ki ima 19 različnih predstavništev po svetu, zaposluje 1900 delavcev, na lokaciji na Izlakah pa je zaposlenih 1223 ljudi.