V podmladku SDS, Slovenski demokratski mladini (SDM), so prepričani, da je Inštitut 8. marec kot organizator volilne kampanje pred referendumom o zakonu o vodah leta 2021 kršil referendumsko zakonodajo. Očitajo jim nezakonito financiranje iz tujine, saj da so od fundacije Guerrila Foundation prejeli finančna sredstva v višini 30.000 evrov in jih nakazali na transakcijski račun za volilno kampanjo. Skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji je namreč prepovedano pridobivanje sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb. Zato so v SDM na pristojne organe, policijo in računsko sodišče, podali prijavo zoper inštitut, je na današnji novinarski konferenci sporočil podpredsednik SDM Nejc Brence.

Ta je omenjeno fundacijo označil za »organizacijo, ki s svojimi sredstvi spodbuja skrajno leve aktiviste«. Po njegovih navedbah je s spletne strani fundacije jasno razvidno, da se je Inštitut 8. marec na razpis za dodelitev finančnih sredstev prijavil z namenom izvajanja kampanj, iz poročila pa da je jasno razvidno, da je bil del kampanje financiran s pomočjo pridobljenih sredstev.

S spletne strani fundacije je sicer razvidno sodelovanje z Inštitutom 8. marec, med področji njihovega delovanja pa sta izpostavljeni tako kampanja Samo ja pomeni ja kot tudi kampanja pred referendumom o vodah. Poročilo o dodeljenih finančnih sredstvih, na katerega se sklicujejo v SDM, pa nobene od kampanj konkretno ne omenja.

Nika Kovač vidi v manevru SDM poskus utišanja

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je danes vse očitke SDM zavrnila. »Referendumska kampanja za čisto in pitno vodo je v večini finančno potekala prek Ekokroga, ki je zbiral donacije ljudi, inštitut je takrat za celotno referendumsko kampanjo porabil okoli 3000 evrov,« je v izjavi za STA in Televizijo Slovenija pojasnila Kovačeva. S fundacijo Guerilla Foundation pa so v inštitutu po njenih besedah začeli sodelovati leta 2022, omenjena finančna sredstva so prejeli aprila istega leta, torej skoraj leto dni po zaključku referendumske kampanje o vodah.

V manevru SDM sicer Kovač vidi poskus utišanja. »V tem času bi se pa lahko naučili, da to ne vpliva na popolnoma nič, da mi ne bomo utihnili, samo naši odvetniki bodo imeli še malo več dela zaradi tega, ker že preverjamo, če lahko proti njim zaradi laži vložimo tožbo,« je dejala. V inštitutu pa so pristojnim institucijam tudi pripravljeni posredovati vso potrebno dokumentacijo o financiranju referendumske kampanje in prejetih sredstvih od Guerilla Foundation.

V SDM pričakujejo, da bo primer preiskan tako, kot če bi šlo za SDS

V SDM so danes izrazili pričakovanje, da bo primer raziskan »po predvidenih postopkih in vsaj tako, kot bi preiskovali SDS v vseh teh volilnih kampanjah, torej za vsak cent, za vsak korak, tako, kot je tudi pravilno«.

Brence je sicer danes znova uperil puščico kritike v več nevladnih organizacij, ki da so v času pred državnozborskimi volitvami leta 2022 opravile negativno kampanjo proti tedanji vladi pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše in v prid sedanji koaliciji. Ob tem je nevladnim organizacijam očital še, da so bile že deležne nagrad aktualne vlade pod vodstvom premierja Roberta Goloba in so skupno prejele več kot devet milijonov evrov iz državnega proračuna. »Vse to se dogaja v časih, ko vlada pravi, da ni denarja za upokojence, za mlade, študente, dijake in gasilce, medicinske sestre, pa potem, ko pogledamo te številke, ugotovimo, da denar je, ampak so vladne prioritete nekje drugje,« je še dejal Brence.