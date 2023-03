Po ugotovitvah raziskovalcev je bil verjeten vzrok Beethovnove smrti odpoved jeter ali ciroza, ki jo je povzročilo več dejavnikov, med drugim tudi uživanje alkohola. Ludwig van Beethoven, ki se je rodil leta 1770 v Bonnu in umrl leta 1827, se je v različnih obdobjih svojega življenja poleg izgube sluha spopadal tudi z želodčno-črevesnimi težavami in zlatenico.

»Preučili smo možne genetske vzroke treh glavnih sklopov simptomov - progresivne izgube sluha, želodčno-črevesnih težav in bolezni jeter. Slednje so ga nazadnje pripeljale do smrti zaradi odpovedi jeter,« je povedal Markus Nothen z Inštituta za genetiko pri Univerzitetni bolnišnici v Bonnu.

Beethoven je imel po besedah Nothena »močno genetsko nagnjenost k boleznim jeter«, v njegovih laseh pa so tudi odkrili sledi virusa hepatitisa B. Johannes Krause z Inštituta Maxa Plancka za evolucijsko antropologijo je ob tem povedal, da je bil hepatitis B »v tistem času na začetku 19. stoletja verjetno precej pogost«. »Vsaj v zadnjih nekaj mesecih pred smrtjo je bil Beethoven okužen z virusom hepatitisa B,« je dodal.

Avtorji študije, ki je bila objavljena v reviji Cell Press Current Biology, pa niso mogli ugotoviti nobenih genetskih vzrokov za postopno izgubo sluha, zaradi katere je Beethoven leta 1818 popolnoma oglušel.

Raziskovalci so analizirali osem pramenov las, ki naj bi pripadali Beethovnu, in ugotovili, da jih je pet »skoraj zagotovo pristnih«, je povedal Tristan Begg, doktorski študent na Univerzi v Cambridgeu in glavni avtor študije. Za enega najbolj znanih pramenov las, znanega pod imenom Hiller Lock, ki je bil predmet prejšnjih raziskav in je vseboval visoke vrednosti svinca, pa se je izkazalo, da sploh Beethovnov, ampak od neke ženske.