Iz šerifovega urada so sporočili, da sta zapornika za pobeg najprej uporabila zobno ščetko in železen predmet, s katerim sta prišla do notranjih plasti železobetona v steni njune celice. Iz stene sta izvlekla kovinske palice in z njimi dokončala delo, nato pa skozi luknjo pobegnila, preplezala obzidje in odšla do bližnjega mesta Hampton. Tam so ju čez čas prijeli v restavraciji s palačinkami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V šerifovem uradu sicer niso pojasnili, kako sta lahko zapornika z vsakdanjimi predmeti lahko izdolbla luknjo do notranjih plasti zidu zaporniške celice. Ker so vse celice v zaporu zgrajene na podoben način, zaradi varnostnih razlogov do odprave pomanjkljivosti pobega ne morejo komentirati.

Zapornika sta bila sicer za zapahi zaradi oviranja sojenja in kršitev pogojne kazni ter zaradi bančnih prevar in poneverjanja dokumentov, še navaja AFP.