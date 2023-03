Na treh različnih lokacijah boste imeli možnost ogleda petih različnih Marlesovih hiš, postavljenih na ključ. Ne zamudite enkratne predstavitve gradbenih presežkov v smislu modernega pristopa, pametnih tehnoloških rešitev, dizajna in inovativnosti.

Hiša Modern

V četrtek, 23. marca, lahko med 16. in 19. uro v Bistrici ob Dravi pri Rušah spoznate hišo, ki je podrla stereotipe klasične montažne gradnje. Leta 2021 je bila zgrajena v skoraj ničenergijskem razredu in velja za odličen primer Marlesove trajnostne, okolju prijazne gradnje. S 142 m2 neto bivalne površine je prikaz spoja dovršene arhitekture in popolne prilagoditve željam lastnikov. Odlikuje jo funkcionalna tlorisna zasnova z domišljeno razporejenimi bivalnimi prostori v spodnji etaži in mansardi, vključuje pa tudi klet in stoji na zahtevnem terenu.

Hiša Veritas

V petek, 24. marca, med 16. in 19. uro v Ljubljani spoznajte eno najbolj priljubljenih Marlesovih zasnov. Skoraj ničenergijska hiša z visokim kolenčnim zidom (2,2 m) omogoča popoln izkoristek vseh prostorov ter razkriva nove smernice energetskih in tehnoloških rešitev. Uporabniku zagotavlja visoko kakovost bivanja in nadstandardno udobje. Oblikovana je tako, da so vsi servisni prostori strnjeni v enoten kubus, okrog katerega so nanizani bivalni prostori. Večplastno funkcionalnost in visoko energijsko varčnost nadgrajuje sodoben Marlesov sistem tehnološko dovršene gradnje.

Hiši Area in Bellevue​​

Limbuš, kjer je sedež podjetja Marles, velja za domicil strokovnosti na področju slovenske montažne gradnje. Na dnevu odprtih vrat, ki ga pripravljamo v soboto, 25. marca 2023, med 10. in 14. uro, vas tam vabimo k ogledu kar treh objektov, ki predstavljajo svojevrstno prelomnico ne le za kakovost bivanja Marlesovih naročnikov, pač pa tudi za slovensko gradbeno stroko. Vrata bo odprla nadstropna hiša Bellvue s 168,42 m2 bivalne površine izjemno odprtega in funkcionalnega tlorisa. Zgrajena v letu 2003 je tudi polni dve desetletji pozneje primer odličnosti montažne gradnje. Ogrevana je prek talnega in stenskega gretja in primerna za udobno bivanje 4-članske družine.

Druga je pritlična hiša Area, ki jo je podjetje Marles postavilo pred skoraj petdesetimi leti. Odlikujejo jo visoka energijska učinkovitost, uporaba naravnih materialov in nadvse prijetno bivalno udobje. Njena arhitekturna zasnova nagovarja tiste, ki iščejo za svojo družino funkcionalno tlorisno zasnovo svojega doma z vsemi prednostmi bivanja v enoetažnih pritličnih hišah. Ta Marlesova hiša je kot odlično vino: z vsakim desetletjem samo utrjuje spoznanje, da gre za izjemno kakovost.

DOM24h

Na široko bo odprl vrata tudi pametni dom prihodnosti – DOM24h, edinstven neto ničenergijski objekt, ki sodi v vrh trenutnega znanja in razvoja. Energetsko je samozadosten in deluje na Zasnovi neto ničenergijske stavbe. Oskrbo z elektriko omogoča energija sonca z vgrajeno sončno elektrarno, presežki pa se nalagajo v električnem hranilniku v objektu ali se oddajajo v odprto omrežje. Zagotovljena je uporaba pametnih naprav, ki so integrirane v enovit informacijski sistem upravljanja pametnega doma.

Na dnevu odprtih vrat bodo prisotni tudi predstavniki izvajalcev stropnega in stenskega hlajenja, ki vam bodo skupaj z Marlesovimi strokovnjaki na voljo za vsa vprašanja v zvezi z gradnjo, konstrukcijskimi sistemi, inovacijami na področju tehnologije ter ogrevanjem in prezračevanjem pasivnih, visoko učinkovitih in skoraj ničenergijskih hiš.

Ker je zanimanje za napovedane dogodke izjemno, obiskovalcem pa želimo zagotoviti odlično izkušnjo, je število udeležencev Marlesovega sejma inovativnih bivalnih rešitev omejeno. Vabimo vas, da si čim prej zagotovite svoj prostor z najavo udeležbe po telefonu na številko 02/429 45 00 ali po elektronski pošti na info@marles.com.