Iz podjetja Relativity Space sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP okvare rakete niso komentirali, prav tako niso pojasnili, kaj se je z raketo zgodilo.

Čeprav se raketa ni utirila v Zemljino orbito, je uspešna izstrelitev dokaz, da tudi rakete proizvedene na takšen način lahko vzdržijo sile, ki na raketo delujejo med vzletom, piše AFP.

Izstrelitev rakete so sicer pred tem prestavili že dvakrat, prvič zaradi težav s temperaturo gorivne mešanice, drugič pa zaradi težav s pritiskom.

Raketa Terran 1 zasebne družbe Relativity Space je bila dolga 33,5 metra, njen obseg pa je meril 2,2 metra. V prihodnje bodo lahko tovrstne rakete brez posadke v vesolje ponesle do 1250 kilogramov tovora. Danes izstreljena raketa ni nosila tovora.

S tehnologijo 3D je bilo izdelanih 85 odstotkov plovila. Po navedbah Relativity Space gre za doslej največji predmet, izdelan s to tehnologijo.

V prvi fazi izstrelitve je raketo poganjalo devet motorjev na tekoči kisik in utekočinjeni naravni plin, v drugi fazi pa en vakuumski motor, so dodali v družbi. Vsi motorji so bili prav tako izdelani s tehnologijo tiska 3D.

Tovrstna izdelava je po njihovih zagotovilih cenejša in veliko hitrejša od tradicionalne, saj naj bi trajala le 60 dni, rakete pa imajo kar stokrat manj delov kot tradicionalne.