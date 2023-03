Informacijo o pridržanju Kneževića je potrdil tiskovni predstavnik posebnega državnega tožilstva Vukas Radonjić, je poročala črnogorska nacionalna televizija RTCG. Pojasnil je, da je akcija rezultat večmesečnega delovanja tožilstva, posebnega policijskega oddelka in Europola.

Policijsko akcijo je na družbenem omrežju Twitter komentiral tudi črnogorski notranji minister Filip Adžić. »Kriminalci ne bodo vodili Črne gore, nadaljujemo začete reforme... Pred Črno goro je čas, ko se ukvarjanje s kriminalom ne bo več nikomur izplačalo. Ni več nedotakljivih, zakon je enak za vse,« je sporočil.

RTCG še navaja, da gre za nadaljevanje operacije, v sklopu katere so doslej pridržali več uslužbencev črnogorske policije. Sumijo jih vzpostavitve kriminalne organizacije, nepooblaščene proizvodnje in trgovine z drogami, pranja denarja, povzročanja splošne nevarnosti in nedovoljenega posedovanja orožja.