Po podatkih mesta San Francisco sta v sredo zaradi ekstremnih vremenskih razmer umrli dve osebi. V Oaklandu so iz šotora, na katerega je padlo drevo, potegnili mrtvega brezdomca. V okrožju Contra Costa je drevo padlo na vozeči avtomobil, zaradi česar je umrl eden od potnikov, na podoben način pa je umrla še ena oseba v okrožju Portola Valley, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Močno deževje in hudourniki so v torek povzročili škodo v večjem delu severne Kalifornije. Po podatkih oblasti v San Franciscu je bilo podrtih ali poškodovanih več kot 700 dreves, škodo pa so zabeležili tudi na cestah. Več deset tisoč ljudi je začasno ostalo brez elektrike.

Medtem je v sredo po jugu Kalifornije pustošil tornado, ki so jih sicer bolj kot na zahodni obali vajeni na srednjem zahodu ZDA. Vrtinčasta gmota, ki je med drugim zajela okrožje Montebello v Los Angelesu, je odnašala strehe, razbijala okna in premetavala avtomobile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Videl sem avtomobile, ki so se vrteli po ulicah. To je bila najbolj nora stvar, kar sem jih kdaj videl,« je dejal eden tamkajšnjih prebivalcev. Ameriška nacionalna vremenska služba (NWS) je sporočila, da preiskuje »šibek tornado« tudi v kraju Carpinteria blizu Santa Barbare, kjer naj bi ta poškodoval okoli 25 mobilnih hišic in več dreves.

Kalifornijo je sicer to zimo zajela vrsta neviht, ki so povzročile že za več sto milijonov dolarjev škode in zaradi katerih so tla že močno nasičena z vodo. V velikem delu zvezne države še vedno veljajo opozorila pred poplavami.