Juhe, ki so pripravljene z minimalnim številom sestavin in so kljub temu resnično fenomenalne, so najboljše juhe. Take juhe so z razlogom klasike in imajo čisto razumljivo oboževalce po vsem svetu. Ta francoska klasika je neverjetna in ko jo enkrat poskusite, jo z veseljem pripravljate še in še.

Vichyssoise juha se ponavadi največkrat postreže hladna. Juho ohladite in hranite v hladilniku, ob postrežbi pa po želji okrasite s smetano, poprom in drobnjakom. Seveda pa juho lahko postrežete tudi toplo. Tudi to enako okrasite kot hladno.

Juha je lahko čudovit začetek obroka, s kosom kruha pa je lahko tudi lažje kosilo ali večerja. Poleti je hladna lahko tudi čisto čudovita malica.

Pa še nekaj podrobnosti o pripravi vichyssoise juhe:

namesto masla lahko uporabiš tudi olivno olje.

smetana ni obvezna, juha je odlična tudi brez nje.

namesto drobnjaka lahko uporabiš tudi peteršilj.

Najprej pa še veliko idej za juhe:

Poskusite vseh pet, vsaka je po svoje odlična. Še več juh pa najdite pod oznako Juhe.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

1 žlička (olivnega) olja

20 g masla

3 pori (približno 370 g)

3 krompirji (približno 175 g)

1 steblo zelene

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in jušne kocke)

sol, poper

smetana za kuhanje in drobnjak za okras

PRIPRAVA

Por dobro očistite in narežite. Stresite ga na stopljeno maslo z oljem, dobro premešajte in kuhajte pokrito približno 10 minut, da se por zmehča, a ne obarva. Vmes parkrat premešajte. Nato dodajte na kocke narezan krompir in na kolute narezano zeleno. Malo posolite in popoprajte, dolijte jušno osnovo in kuhajte približno 20 minut, oziroma toliko časa, da se krompir skuha.

Juho spasirajte do kremne teksture – uporabite palični mešalnik ali mikser. Poskusite jo in po potrebi dosolite in dopoprajte.

Juho postrezite hladno ali toplo. Ob postrežbi jo okrasite z malo smetane, poprom in drobnjakom.