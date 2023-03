Milijoni za poplave mimo uradnih meril

Na Direkciji RS za vode naj bi skrbeli za strokovno razdelitev več kot 300 milijonov evrov sredstev za protipoplavne naložbe, do katerih je naša država upravičena iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. A naše poizvedbe kažejo, da so občine, ki bodo protipoplavni denar prejele, izbrali mimo javnega povabila in prioritetnih območij.