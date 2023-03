Aleksander iz Grosupljega se spet oglaša

S pismom se nam je spet oglasil naš redni bralec Aleksander iz Grosupljega, nekoč velik kritik vlade Janeza Janše, njegove stranke in klečeplazeče se, kot je zapisal, NSi. V pismu, ki smo ga dobili v uredništvo včeraj, pa je kritičen tudi do nove oblasti, Gibanja Svoboda in njegovih partnerskih strank, gibanj ter nevladnih združenj.