Azucena (poustvarila jo bo Monika Bohinec) prepozno spoznala usodno zmoto, in namesto grofovega vrže v ogenj lastnega sina. Grofiča je potem odnese s seboj v gore in ga vzgaja pod imenom Manrico (vlogo bo pel Branko Robinšak) kot lastnega otroka. Vzgoji ga, da bo nekoč maščeval njeno mater, ki so jo zažgali na grmadi. Foto: Darja Štravs Tisu