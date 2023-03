Tudi predzadnja tekma evropskega pokala je za Cedevito Olimpijo predstavljala prevelik zalogaj. Z gostovanja pri Brescii se Ljubljančani vračajo sklonjenih glav, saj so bili gostitelji boljši s 84:82 (24:16, 52:36, 69:57, Gabriel 13, Nikolić 6; Adams 19, Ferrell 18, Radović 11, Jeremić 8, Omić 7, Dragić in Matković po 6, Rebec 4, Gnjidić 3). V sredo moštvo trenerja Mira Alilovića čaka še domača tekma z Borugom, nato pa se evropsko mučenje v letošnji sezoni za zmaje zaključuje.

Brez Amarja Alibegovića in Eda Murića je Olimpija pred vsakim obračunom v podrejenem položaju, saj je brez igralca na poziciji štiri. Miro Alilović je tako moral improvizirati, poskušal z nizkimi postavami, tudi Markom Jeremićem na položaju štiri, a vsaj v prvem polčasu ni dosegel želenega. Pred odhodom v Brescio je namreč poudarjal, da želi korak naprej v obrambi, skoku in selekciji metov v napadu, a je Olimpija kazala staro podobo. Obramba je bila porozna, boj pod košema izgubljen, napadalne akcije pa niso obrodile sadov. »Prvi polčas je bil preslab za takšno tekmo. Igrali smo premehko, naše reakcije so bile prepočasne. Našim tekmecem smo dovolili, da igrajo, kar koli so želeli. Med glavnim odmorom sem fantom v garderobi povedal, da morajo v drugem polčasu pokazati pravi karakter,« je prvih 20 minut povzel Miro Alilović.

Njegove besede so očitno padle na plodna tla, saj so zmaji v drugem polčasu pokazali povsem drugačen obraz. Obramba je bila agresivna, napad pa tekoč. Olimpija se je hitro vrnila v igro za zmago in ves čas nasprotniku dihala za ovratnik. A ko je bilo treba tekmo prelomiti, je znova nekaj zmanjkalo. Kakšen prehiter met preveč ter preslabo prevzemanje v obrambi in italijanski pokalni prvaki so vknjižili novo zmago v evropskem pokalu, ki jim bo prišla sila prav v boju za boljše izhodišče pred izločilnimi boji. »Drugi del tekme smo začeli agresivno, nismo delali napak, nadzorovali smo skok in uspelo nam je predvsem s hitro igro doseči to, da smo se vrnili v igro. Na žalost so o zmagovalcu odločile napake in malenkosti,« je dodal Alilović, ki je v igro ljubljanskega moštva vnesel nekaj dobrodošlih novosti. Predvsem stremi k hitri igri, s katero prihajajo do lahkih točk, česar v prvi polovici sezone ni bilo videti. »Drugi polčas mora biti vodilo za naprej. A to ne sme ostati le pri besedah. Prvega polčasa proti Brescii si ne smemo več privoščiti, če se želimo boriti za zmage,« je še povedal Alilović.

Pri Olimpiji je bil z 19 točkami najboljši strelec Josh Adams, 18 jih je dodal Yogi Ferrell, ki je še naprej v krizi pri metih za tri točke, saj je zadel le enega od sedmih poizkusov. Novo učinkovito predstavo je prikazal 22-letni Rok Radović, ki je tekmo sklenil pri enajstih točkah in štirih skokih, obenem pa opravil dober posel v obrambi. V slabih 26 minutah, ko je bil Domžalčan na parketu, je bila Olimpija od nasprotnika boljša za osem točk. »Tekmo je odločil naš slab prvi polčas, v katerem smo prejeli kar 52 točk. V drugem smo nato pokazali karakter in dokazali, kakšna ekipa smo ter da se ne bomo predali do konca. Komaj čakamo nedeljsko tekmo s Partizanom,« je povedal Rok Radović.