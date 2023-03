“V naši družini smo pravzaprav vsi zelo posebni”

Te dni se po Sloveniji vrstijo prireditve, aktivnosti in pohodi z rdečimi baloni, s katerimi zaznamujemo svetovni dan downovega sindroma in drugih redkih bolezni. V Trbovljah bodo pohod z rdečimi baloni pripravili to soboto, njegov namen pa je ozaveščanje o redkih boleznih, ki jih je več kot sedem tisoč, prizadenejo pa manj kot pet ljudi na 10.000 prebivalcev.