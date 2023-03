Francoski predsednik Emmanuel Macron je šel danes na televizijo in poskušal od tam umiriti družbeno in politično krizo po sprejetju sporne pokojninske reforme mimo parlamenta. Predsednikov nastop ob enih popoldne – torej je govoril predvsem svojim volilcem, ki so upokojenci – so vsi napeto pričakovali, saj se sooča s protesti, stavkami in nemiri, zaostrovanje konflikta tudi z blokadami cest in rafinerij pa podpira kar 60 odstotkov Francozov.

V pogovoru na televiziji je Macron poudaril, da je zaradi vse več upokojencev reforma, ki zvišuje starost upokojevanja s polno delovno dobo z 62 let na 64, nujna. A je tudi priznal, da so množični protesti in stavke izraz potrebe po večji pravičnosti, ne le glede upokojevanja. Zato se je zavzel za dialog s sindikati, v katerem bi se dogovorili, da bi zaposleni v težkih poklicih po 55. letu starosti prešli na lažja dela in zagotovili minimalno plačo 1353 evrov za vse polno zaposlene.

Macron poskuša na tak način zmanjšati odpor proti pokojninski reformi. Pri njej pa vztraja kljub množičnim protestom, stavkam in vsakodnevnim spopadom mladih s policijo. Že danes bodo potekali prvi množični sindikalni protesti in stavke po sprejetju reforme pred tednom dni, tako da se bo videlo, ali se odpor krepi ali slabi. Sindikalni voditelji so vsekakor zelo nezadovoljni z Macronovim televizijskim nastopom. »Povsem je izgubil stik z realnostjo,« pa je dejal vplivni radikalni levičar Jean-Luc Mélenchon.

Za Macrona bo neprijetno, če se bodo nemiri nadaljevali v prihodnjih dneh, ko bo gostil britanskega kralja Karla III. v Versaillesu, prestolnici francoskih absolutističnih monarhov. A res usoden pritisk bi lahko prišel od finančnih trgov, ki bi v primeru hudih neredov raje videli, da se Francija odpove pokojninski reformi.

Glede premierke Elisabeth Borne je Macron na televiziji dejal, da še naprej uživa njegovo »zaupanje«. Vsekakor bi bilo nenavadno, če bi jo zamenjal, potem ko ji v skupščini v ponedeljek niso izglasovali nezaupnice, kar je predstavljalo tudi posredno potrditev pokojninske reforme. Še naprej pa bo Macron težko vladal brez absolutne večine v skupščini.