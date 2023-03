Jezuit Jože Roblek o ozadjih afer: Napad na Rupnika je napad na papeža Frančiška

V jezuitski skupnosti te dni vre. Ne le da jih še vedno bremeni afera Rupnik, ki ostaja brez epiloga, in da so jezuiti glede krivde in vloge (dolgo) karizmatičnega sobrata Rupnika vse bolj razdeljeni – olja na žerjavico je prilil še 85-letni jezuit, nekdanji duhovni voditelj bogoslovcev, sicer doktor filozofije, 85-letni Jože Roblek.