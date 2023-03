(Ne)smiselnost večanja obrambnih izdatkov

Tudi politični laiki bi ob torkovi razpravi poslancev pri točkah glede obrambe težko spregledali očitne nesmisle. Najprej smo pri noveli zakona o službi v Slovenski vojski poslušali, da je kadrovski trend tako negativen, da ministrstvo predlaga celo znižanje zahtevane stopnje izobrazbe za zaposlitev v vojski na osnovnošolsko. Že pri drugi točki, resoluciji o razvoju in opremljanju SV do leta 2040, pa je Golobova vlada, ki po videnem nadaljuje po kurzu Janševe vlade, predstavila načrt pospešenega povečanja obrambnih izdatkov na dva odstotka BDP do leta 2030.