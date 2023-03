V danes objavljenem poročilu je Svetovna banka opozorila, da je treba navedeno oceno »obravnavati kot minimalno, saj se bodo potrebe še naprej povečevale, dokler se bo vojna nadaljevala«. Kot so zapisali, je vojna v Ukrajini 7,1 milijona ljudi pahnila v revščino, uničila 15 let razvojnega napredka in povečala neenakosti. Največje potrebe po obnovi naj bi Ukrajina sicer imela na področju prometa, ki mu sledita stanovanjsko področje in energetika.

Obnova Ukrajine bo trajala več let, je ob objavi ocene dejala podpredsednica Svetovne banke za Evropo in Srednjo Azijo Anna Bjerde in dodala, da je treba podporo javnim naložbam »dopolniti tudi z znatnimi zasebnimi naložbami, da bi povečali razpoložljiva sredstva za obnovo«.

Neposredna škoda na stavbah in ukrajinski infrastrukturi znaša več kot 135 milijard dolarjev, za kritične in prednostne naložbe v obnovo in okrevanje bi Kijev letos potreboval 14 milijard dolarjev.

»Energetska infrastruktura, stanovanja, kritična infrastruktura, gospodarstvo in humanitarno razminiranje je naših pet prednostnih nalog za letošnje leto,« je sporočil ukrajinski premier Denis Šmihal in dodal, da so nekaj obnovitvenih del že opravili. Vendar pa je ob tem opozoril, da obseg škode in potrebe za obnovo »trenutno ne vključujejo podatkov o izgubi infrastrukture, stanovanj in podjetij na zasedenih ozemljih«.