MOL a se zaveda potrebnosti sobivanja s srednjo šolo, zato že vrsto let konstruktivno poziva ministrstvo k skupni ureditvi objekta in nujno potrebni prenovi, vendar žal neuspešno. Nikakor ne nasprotuje prenovi, vendar predlog, ki ga je podala šola je neprimeren, preuranjen in pomanjkljiv. Prav tako po vedenju MOL, ta predlog nima podpore ministrstva. MOL bo si želi in bo pristopil k obnovi Križank, vendar to mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke, saj gre za pomembno kulturno dediščino.

MOL že vrsto let poziva ministrstvo k tvorni ureditvi souporabe objekta, zato je tudi predlagal njegovo etažacijo. Predlog souporabe temelji na ugotovljenih lastniških razmerjih in upošteva funkcionalne potrebe Festivala Ljubljana in srednje šole. Trenutno stanje souporabe ni primerno, saj srednja šola zavestno in brez plačila kakršnegakoli nadomestila uporablja 1.095,85m2 več, kot ji pripada. MOL ne želi izriniti srednje šole iz Križank, temveč je kot dober gospodar dolžan skrbno in preudarno ravnati s premoženjem Ljubljančank in Ljubljančanov.

Streha Poletnega gledališča je bila zgrajena v skladu z vsemi standardi in pravili stroke ter potrebnimi dovoljenji. Streha ima napreden sistem odvodnjavanja z nameščenimi grelnimi telesi in snegolov, vse z namenom, da se v največji možni meri preprečijo zunanji vplivi na objektu Križank. Poškodbe na strehi Križank so posledica starosti objekta, ki ni zdržal vplivov neurja, kije pred časom divjalo po celotni Ljubljani. Ravno zaradi tega MOL želi, da se objekt čim hitreje obnovi, vendar je tukaj nujno potrebno sodelovanje druge strani.

Festival Ljubljana ne preprečuje spremljanje predstav mimoidočim. Provizorji so nameščeni za odrsko zaveso Poletnega gledališča v Križankah ravno zaradi tega, ker srednja šola zaseda prostore, ki pripadajo MOL, Festival Ljubljana pa iz navedenega razloga nima prostorov za shranjevanje svojih rekvizitov in tehnične opreme. Provizoriji o katerih govori avtor, ne zakrivajo pogleda na katerokoli prizorišče Križank, niti niso vidni občinstvu v Križankah.

Opomba uredništva: v skladu z določili zakona o medijih uredništvo pri popravkih ne sme posegati v besedilo.