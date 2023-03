Petnadstropna stavba z zeleno streho, ki so jo zasnovali v danskem arhitekturnem biroju Schmidt Hammer Lassen, bo imela okoli 40.000 kvadratnih metrov površin. V Corwinu obljubljajo najsodobnejšo, najbolj trajnostno in tehnološko najbolj napredno poslovno stavbo v Ljubljani in Sloveniji, ki bo na trgu postavila nov standard. Na zemljišču trenutno pripravljajo gradbeno jamo. Po trenutni časovnici bo objekt končan v prvi polovici leta 2025.

Ljubljanski župan Zoran Janković je projekt pozdravil z vidika nadaljevanja urbanističnega urejanja območja ljubljanske železniške postaje. »Po mnenju stroke bo del mesta, ki je bil res degradiran – upravičeno smo se jezili na avtobusno postajo, ki je bila sramota Ljubljane – v štirih letih postal eden najlepših delov Ljubljane,« je dejal. O trajnostni gradnji in revitalizaciji degradiranih zemljišč so pozneje govorili tudi na okrogli mizi. »Naša osrednja strategija je za gradbene projekte uporabiti zemljišča, kjer je infrastruktura stala že prej,« je dejal direktor družbe Corwin Slovenija Michal Maco.

Mesto s politiko spreminjanja javnega prostora v bolj trajnostno naravnan prostor po besedah ljubljanskega podžupana Roka Žnidaršiča zasleduje cilje celostne strategije zelenega prehoda. »Pomembno je, da mesto ob tem ohranja ta značaj, ki je tako cenjen – značaj vsem dostopnega odprtega prostora,« je poudaril.