Horjulci naveličani vožnje po makadamu

Voznice in vozniki, ki vsak dan vozijo na relaciji Horjul–Vrhnika, so nejevoljni zaradi neredno vzdrževane makadamske ceste, ki je posledica rekonstrukcije in širitve ceste na območju od Športnega parka Horjul do občine Vrhnika. Na občini Horjul potrjujejo pripombe zaradi lukenj v cestišču, na kar redno opozarjajo tudi izvajalca del.