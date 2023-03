Brezplačni zdravstveni sistem kot nekoč

V zadnjih mesecih je bilo veliko nelagodja zaradi izginjanja osebnih zdravnikov in znakov poglabljanja nesorazmerij v zdravstvenem sistemu. Občutek brezizhodnosti pri bolezenskih težavah je dobil dimenzije osrednjega družbenega problema nekaj generacij, ki ima tudi že politične učinke. Veliko ljudi je začelo gojiti nostalgijo do starih sistemov zdravstva, ki so bili splošno dostopni in s seboj niso prinašali finančnih obveznosti.