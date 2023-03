V torek ob 16.30 je na cesti med Novim mestom in Mirno Pečjo pri kraju Hudo 40-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu motor zasegli. V nedeljo se je še hujša nesreča zgodila pri naselju Topolc v občini Ilirska Bistrica. Šestindvajsetletni motorist je zdrsnil po cesti in trčil v prometni znak. Umrl je na kraju nesreče, hudo poškodovano 26-letno sopotnico pa so odpeljali v ljubljanski klinični center.

Pomladni dnevi kot vsako leto na od zime umazane ceste, polne peska, privabijo ljubitelje motorjev. Ta čas je, pravijo strokovnjaki, za njih še posebno nevaren. Ne le zaradi spolzkih cest, pač pa tudi zaradi slabše kondicije voznikov. Omenjeni 26-letnik je bil letošnja prva žrtev med vozniki tako imenovanih enoslednih motornih vozil.

Po podatkih agencije za varnost v prometu je bilo lani v Sloveniji registriranih že 145.417 enoslednih motornih vozil, to je 14.482 več kot pred tremi leti. Našteli so 1161 prometnih nesreč z udeležbo voznikov motorjev ali desetino več kot leto prej. Je pa res, da je umrlo precej manj voznikov kot v prejšnjih letih, in sicer 14 (in še en sopotnik). Leto prej se je ta tragična številka ustavila pri 33, v prejšnjih letih se je gibala nekaj nad 20. Skoraj 60 odstotkov motoristov je lani nesrečo, v kateri so izgubili življenje, tudi povzročilo. Povsem predvidljivo je, da se največ motorističnih nesreč pripeti med aprilom in oktobrom ter ob koncih tedna.

»V zadnjih letih število registriranih motornih koles zelo močno narašča. S povečevanjem števila motornih koles imajo vozniki teh vozil vedno večjo vlogo v cestnem prometu ter velik vpliv na varnost cestnega prometa. Najpogostejši vzroki nesreč, ki jih povzročijo vozniki enoslednih vozil, so neprilagojena hitrost ter nepravilna stran in smer vožnje. V nesrečah, v katerih motoristi niso povzročitelji, pa izstopa izsiljevanje prednosti voznikov drugih motornih vozil ter nepravilna stran in smer vožnje,« je poudaril Ivan Kapun iz generalne policijske uprave. Policisti bodo te dni na motoriste še posebno pozorni.