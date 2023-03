Na podlagi prejšnjih podatkov so osebo s srbskim potnim listom, ki je v ponedeljek zvečer z rednim letom pripotovala iz Carigrada, napotili na podrobnejši osebni pregled in pregled prtljage. V kovčku in ročni prtljagi so našli zlati nakit, pakiran v najlonske vrečke. Tudi nakit iz belega zlata z diamanti in priloženimi certifikati. Zlatnine pred tem ni prijavila. Osebo, za katero ne navajajo, katerega spola je, in najdene predmete so začasno zadržali in uvedli preiskavo. »Carinska uprava je odločno usmerjena v boj proti kriminalu in preprečevanje nezakonite trgovine. V lanskem letu se je v primerjavi z letom 2021 podvojilo število primerov, ko smo preprečili nelegalno trgovino,« je povedal direktor carinske uprave Slavica Kutirov.