Zaposleni v A&E Europe za ponedeljek napovedali dvourno stavko

Zaposleni v mariborskem podjetju A&E Europe, ki je del ameriške skupine Elevate Textiles in se ukvarja z izdelavo sukancev, so za ponedeljek sklicali dvourno stavko. Vodstvo družbe in lastniki, ki so konec februarja napovedali postopno zapiranje obrata, na današnjem sestanku niso ugodili njihovim zahtevam, je povedal sindikalist Gvido Novak.