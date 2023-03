Raziskovalna ladja Petrel, dolga 76 metrov in težka 3000 ton, se je davi odtrgala z varovalnih vezi v suhem doku v pristanišču Imperial Dock v Leithu, pristaniškem predelu škotske prestolnice Edinburgh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ladja se je ob tem nevarno nagnila pod kotom 45 stopinj. Na kraj nesreče so bila nemudoma napotena reševalna vozila, policija in gasilci. Petnajst ljudi je bilo odpeljanih v bolnišnico, še 10 poškodovanih pa so reševalci oskrbeli na kraju dogodka.

Neimenovan vir je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za britanski časnik The Sun povedal, da pogrešajo še dve osebi, vendar uradne potrditve o tem doslej ni bilo.

Edinburški mestni svetnik Adam McVey je na Twitterju zapisal, da je ladja odtrgala z vezi zaradi močnega vetra. »V mislih sem z vsemi, ki so bili poškodovani, in upam, da vsi hitro okrevajo. Prosimo, da se izogibate območja,« je dodal.

Svoje ekipe je na prizorišče kasneje poslala tudi škotska obalna straža, pri podjetju Dales Marine Services, ki upravlja suhi dok, na katerem je prišlo do nesreče, pa niso želeli podati komentarja.

Ladjo Petrel je sicer kupil in opremil pokojni soustanovitelj Microsofta Paul Allen, vendar je bila zaradi »operativnih izzivov« med pandemijo leta 2020 prestavljena v dolgoročni privez, od takrat pa ni več izplula. Ladjo so pred tem uporabljali za globokomorska iskanja ladijskih razbitin in vojnih grobišč na morju.