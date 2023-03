Peščene nevihte onesnažile zrak na severu Kitajske

Silovite peščene nevihte so onesnažile zrak na severu Kitajske, med drugim tudi v Pekingu. Tam je uradni indeks kakovosti zraka dosegel maksimalno vrednost in se ustavil pri 500, kar označuje visoko stopnjo onesnaženosti zraka, neuradne meritve pa so še dvakrat višje. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj omejijo gibanje na prostem in nosijo maske.