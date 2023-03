Ugandski parlament potrdil stroge kazni za pripadnike LGBTQ skupnosti

Ugandski parlament je v torek potrdil predlog zakona, ki prepoveduje identificiranje kot LGBTQ oseba, za kar je zagrožena zaporna kazen do deset let. Njegovo dokončno uveljavitev še lahko prepreči predsednik Yoweri Museveni, k čimer so ga danes pozvali tako Združeni narodi kot nevladna organizacija Amnesty International.