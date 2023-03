Grahova kremna juha

Potrebujemo

400 g (zamrznjenega) graha,

1 čebulo,

3 stroke česna,

1 žlico masla,

1 vejico svežega peteršilja,

1 dl kisle smetane,

morsko sol, sveže zmlet poper

Priprava

Čebulo in česen olupimo ter ločeno drobno nasekljamo. Maslo v loncu razpustimo in na njem popražimo čebulo. Ko ta postekleni, dodamo še česen in med mešanjem pražimo, da ta zadiši. Nato nemudoma primešamo grah in zalijemo z 1,5 l vrele vode ter solimo in popramo po okusu. Ko zavre, kuhamo na zmernem ognju 10 minut. Medtem operemo in sesekljamo peteršilj ter ga dodamo v juho. Juho delno ali v celoti zmeljemo s paličnim mešalnikom, primešamo smetano in postrežemo. Po želji s popečenimi kruhovimi kockami in okrašeno z nekaj listi peteršilja.