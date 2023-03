Mesec dni zatem, ko so v kraju Zaječar na vzhodu Srbije prijeli očima, ki naj bi do smrti zverinsko pretepel dveletno deklico, lokalni mediji poročajo o še enem primeru nasilja nad otroki. Tokrat je osumljenka ženska. 32-letnico iz kraja Pančevo blizu Beograda so aretirali zaradi domnevne tri mesece trajajoče zlorabe triletne hčere. Dekličin oče naj bi že nekaj časa sumil, da se žena brutalno znaša nad hčerjo, a ni imel dokaza za to. Po hiši je postavil skrite kamere. »Osumljenka se je od decembra lani pa do marca letos v domači hiši znašala nad mladoletno hčerjo. Žalila jo je, poniževala, jo večkrat privezala na stol ter jo zapirala na balkon,« srbski Blic navaja policijsko poročilo. Poleg tega naj bi jo tudi tepla. Za osumljenko so odredili 48-urni pripor, v tem času pa jo bodo tudi zaslišali. Kaj je povedala doslej, ni znano.

Pred natanko enim mesecem smo poročali o še enem srhljivem primeru nasilja nad otrokom, ki pa se je končal tragično. 26-letni očim naj bi namreč do smrti pretepel dveletno deklico Petro, ki ji zaradi hudih poškodb v bolnišnici niso mogli več pomagati. Tja jo je nezavestno prinesla mama, v glavo naj bi bila modra, njeno telo je bilo prekrito z modricami, so poročali srbski mediji. Ogled kraja zločina naj bi pokazal, da je moški nemočnega otroka metal ob pohištvo, zid, radiator, v hiši naj bi našli tudi šop odtrganih dekličinih las. Na podlagi sledi krvi naj bi ugotovili, da je uboga deklica pred napadalcem bežala. To naj bi potrdili tudi deli odtrgane dekličine oblekice. Aretirali so tako očima Miloša kot mamo Jeleno, ki naj bi vedela za zlorabo, a je ni prijavila policiji. 26-letnik je bil po prijetju tiho, sčasoma je izjavil le, da je ni preveč tepel in da ga je živcirala, ker je jokala. Sorodniki, sosedi in znanci so v dneh po tragični in povsem nesmiselni smrti male Petre za medije razlagali, kako so vedeli za Miloševo nasilno naravo, saj se je spravljal tudi na Jelenine druge otroke. A prijavil ga nihče ni.

Oče iz pekla umoril tri svoje otroke

V zadnjih letih so balkanski mediji polni tragičnih zgodb o smrti otrok, nad katerimi so roko dvignili njihovi starši. Oktobra lani sta bila zaradi zanemarjanja in zlorabe, ki sta vodili v smrt dve leti in pol stare Nikoll, na zaporni kazni v hrvaškem Slavonskem Brodu obsojena njena starša, Mirelo in Danijela Dedića. Mama na trinajst, oče na sedem let zapora. V bolnišnico jo je nezavestno in na robu smrti prinesla njena 24-letna mama, po štirih dneh v komi je na predlansko veliko noč izdihnila. Prav ona jo je na tisti usodni dan tako močno odrinila, da je padla, se udarila in posledično umrla, na dekličinem truplu pa so našli tudi ogromno starih podplutb. Mala Nikoll je skoraj takoj po rojstvu odšla v rejništvo, saj po mnenju centra za socialno delo v Novi Gradiški (pa tudi na željo bioloških staršev!) ne družinske ne bivalne razmere niso bile primerne za dojenčka. V novi družini je živela skoraj dve leti, nekaj mesecev pred smrtjo pa so jo zaradi domnevnega izboljšanja razmer doma vrnili v osnovno družinsko celico. Takrat se je začel njen pekel. Nadzor je pokazal na največjo odgovornost lokalnega CSD, kjer da so delali nezakonito in nestrokovno, odločitve sprejemali prepočasi in ne dovolj odločno.

Eden hujših primerov nasilja nad otroki zadnjih desetletij na Balkanu se je pripetil septembra predlani v Zagrebu, ko je Harald Kopitz, »oče iz pekla«, s pomirjevali zastrupil svoje tri male otroke, štiriletnega dečka ter sedemletnih dvojčkov, nato pa skušal ubiti še sebe. Na sodišču je pojasnil, da je v nepredstavljivem zločinu videl edini izhod. »Ostal sem brez podjetja, grozili so mi z deložacijo. Počil mi je film. Smrt otrok in samomor sta bila edina možnost,« je razložil. Za vsakega od njih je prejel 27 let zaporne kazni, enotno pa 50 let. Oktobra lani si je v zagrebškem zaporu v Lepoglavi 57-letnik vzel življenje.