Več kot 355 podjetij iz 27 držav bo predstavilo različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje, urejanje okolice in sončne elektrarne. Predstavljeni bodo zadnji trendi oziroma novosti, inovacije ter najbolj dovršeni izdelki in storitve, ki spremljajo gradnjo oziroma prenovo doma. Izkoristili boste lahko sejemske ugodnosti, primerjali ponudbo in se posvetovali s strokovnjaki.

Morda gradite ali prenavljate, nemara šele zbirate informacije ali vas zanimajo le novosti; v vsakem primeru so vam med drugim na voljo brezplačne informacije, nasveti in predavanja neodvisnih strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in energetskih svetovalcev ENSVET – Eko sklad ter brezplačni 3D izrisi kopalnic.

S trajnostno gradnjo in prenovo stavb znižamo porabo ter stroške za energijo in vodo, zmanjšamo količino odpadkov, omejimo škodljive vplive na okolje, ohranjamo naravne vire ter prispevamo k celotnemu znižanju ogljičnega odtisa. Na sejmu Dom lahko dobite nasvete o učinkovitem ogrevanju, hlajenju, prezračevanju in osvetlitvi ter uporabi gradbenih virov z nizkim ogljičnim odtisom.Svetovanja bodo potekala tudi na temo novega gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora, ki sta stopila v veljavo 1. junija 2022.

Med izdelki in storitvami, ki se predstavljajo na sejmu, je vedno več inovacij, ki so plod slovenskega znanja. S priznanji znak kakovosti v graditeljstvu, ki jih vsako leto podeljujemo prvi dan sejma, spodbujamo k trajnostnim rešitvam, s tem pa si prizadevamo za večjo kakovost in konkurenčnost na področju graditeljstva v Sloveniji.

Cenejšo vstopnico si lahko zagotovite prek spleta vstopnice.gr-sejem.si in se izognete morebitni gneči pri blagajnah. S spletno vstopnico imate na voljo tudi brezplačen prevoz z avtobusom LPP na razstavišče in nazaj.

Vsak obiskovalec prejme ob nakupu vstopnice katalog. V njem najdete program svetovanj, seznam razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti ter nasvete s področja graditeljstva.