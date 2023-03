Benedek bo po decembrskih pojasnilih družbe v upravi zadolžen za področja finančnega poslovanja in upravljanja finančnih naložb ter za upravljanje strateških naložb v pokojninskih družbah, družbah za upravljanje in družbah, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.

Po opravljenem študiju bančništva in financ je na ljubljanski ekonomski fakulteti opravil MBA na The Kelley School of Business v okviru Univerze Indiana v ZDA. Po zaključenem študiju je na drugi strani Atlantika služboval še tri leta v investicijskem bančništvu, po vrnitvi v Slovenijo pa je karierno pot nadaljeval v bančništvu in pozneje v zavarovalništvu.

Med drugim je bil član uprave Nove Ljubljanske banke, bil pa je tudi na vodstvenih funkcijah v Triglavu INT, Gorenjski banki in Zavarovalnici Triglav.

V Pozavarovalnici Sava, ki je krovna družba Zavarovalne skupine Sava, so tedaj izpostavili še njegove izkušnje iz korporativnega upravljanja odvisnih družb večjih sistemov, postopkov združitev in prevzemov, bančnega zavarovalništva ter upravljanja portfeljev vrednostnih papirjev, podjetniških financ in strateških naložb v družbah, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.

Uprava pozavarovalnice bo tako zdaj delo nadaljevala v štiričlanski sestavi. Njen predsednik je Marko Jazbec, člani pa poleg Benedka še Polona Pirš Zupančič in Peter Skvarča.