Velika porota, ki jo je sklical tožilec Manhattna Alvin Bragg, bo po poročanju ameriških medijev obtožnico proti Trumpu potrdila danes, tajna služba, ki varuje tudi bivše predsednike, pa se usklajuje s tožilstvom in newyorško policijo o Trumpovem obisku sodišča prihodnji teden.

Navedbe o predvideni aretaciji je v soboto podal Trump, ki je svoje podpornike obenem pozval k protestom. Napovedal je, da bo v torek aretiran, vendar pa se je v ponedeljek s transparenti zbrala le peščica njegovih podpornikov. Policisti so sicer za vsak primer povečali svojo prisotnost pri kazenskem sodišču na jugu Manhattna, vendar so tam samevali.

Trumpa ne bodo aretirali, če prostovoljno pride na odvzem prstnih odtisov in fotografiranje za kartoteko, saj pri očitanih dejanjih ne gre za velik zločin. V vsakem primeru pa bo na sojenje počakal na prostosti, saj se obtožencem odreče varščina le, če obstaja utemeljen sum, da bi lahko pobegnili.

Trumpov bivši odvetnik Michael Cohen je pred volitvami leta 2016 plačal pornografski igralki Stormy Daniels 130.000 dolarjev za molk o spolnem odnosu s Trumpom. Cohen je končal v zaporu zaradi kršenja zvezne zakonodaje o financiranju volilnih kampanj in je sedaj glavna priča proti Trumpu, ki ga zvezno tožilstvo kot predsednika ni preganjalo.

Vskočilo je tožilstvo Manhattna pod vodstvom prejšnjega tožilca Cyrusa Vancea mlajšega, ki je sprožilo to in druge preiskave, njegov naslednik Alvin Bragg pa je prepričan, da je zbral dovolj dokazov za uspešen kazenski pregon bivšega predsednika ZDA.

Trumpa to verjetno čaka tudi v Georgii zaradi poskusa spreminjanja izida predsedniških volitev in morda tudi na zvezni ravni, kjer posebni tožilec Jack Smith preiskuje njegovo odtujitev zaupnih dokumentov iz Bele hiše in spodbujanje k napadu na kongres 6. januarja 2021.