Okoli pol šeste ure včeraj proti večeru je jadralni padalec poletel z letišča v kamnolomu Dešen v Domžalah. »Zaradi težav z odpiranjem padala je trčil v drevo in na tla padel z višine šestih metrov,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Huje poškodovanega so ga odpeljali v ljubljanski UKC, po doslej znanih informacijah pa njegovo življenje ni ogroženo. Policisti so zbrali vsa obvestila in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč.