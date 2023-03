Ljubljanski košarkarji so v tekmi, ki ni več odločala o ničemer, saj so bili brez možnosti za nadaljevanje sezone, na koncu tesno izgubili. V uvodu tekme je kazalo, da bo poraz hujši, a so se gostje na koncu približali in imeli celo možnosti za zmago.

Na prvem medsebojnem obračunu je Brescia na terenu slovenske ekipe zmagala tesno s 83:80. Danes so Ljubljančani igrali brez poškodovanih Eda Murića in Amarja Alibegovića, v prvem delu tekme pa so si nabrali precejšen zaostanek. Ob polčasu se je tako razlika v korist domačih že povzpela skoraj na +20.

A nadaljevanje je bilo le boljše. Počasi so topili zaostanek, v tretji četrtini prišli na manj kot deset točk minusa, v zadnji pa nakazali, da bi bil možen tudi preobrat.

Brescio so skorajda ujeli pri 69:71 pet minut pred koncem, pa potem spet dovolili italijanski zasedbi, da je pobegnila na pet točk. A v zadnjih dveh minutah so imeli gostje še eno priložnost, najprej je Josh Adams s trojko znižal na 80:83, a je nato v zadnjem napadu še en poskus za tri zgrešil. Rok Radović je sicer nato dosegel koš, a je gostom zmanjkalo časa za kaj več.

To je bil 14. poraz Ljubljančanov v evropski sezoni, v kateri imajo samo tri zmage.

Največ točk za Cedevito Olimpijo sta dosegla Josh Adams (19) in Yogi Ferrell (18), Alen Omić je ob sedmih točkah zbral deset skokov. Za Brescio je slovenski košarkar Aleksej Nikolić dosegel šest točk in osem podaj.

V zadnjem krogu bodo Ljubljančani 28. marca gostili francosko ekipo Bourg en Bresse.