Danska, Finska, Severna Irska, Kazahstan in San Marino bodo tekmeci Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2024 v Nemčiji. Iz skupine bosta na zaključni turnir napredovali prva in druga reprezentanca.

Danska je favoritinja skupine

Danska je nesporna favoritinja skupine. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja naprej je skoraj stalna udeleženka velikih tekmovanj, saj je igrala že na šestih svetovnih in sedmih evropskih prvenstvih. Je vzorčni primer, kako z načrtnim delom uspejo tudi manjše države. Bila je prva med majhnimi, ki se je začela uvrščati na zaključne turnirje, ko je na njih igralo precej manj reprezentanc kot v 21. stoletju. Danci so senzacionalno postali evropski prvaki leta 1992, ko so vskočili v zadnjem trenutku namesto izključene Jugoslavije, in še dvakrat igrali v polfinalu, tudi na zadnjem EP leta 2021. Na svetovnem prvenstvu lani v Katarju so izpadli že po skupinskem delu z remijem in dvema porazoma, pred tem pa so bili v ligi A lige narodov drugi za Hrvaško in pred Francijo, ki so jo dvakrat premagali. Tržna vrednost reprezentance je 282 milijonov evrov, najdražji igralec pa vezist Tottenhama Pierre Emile Hojbjerg, ki je ocenjen na 45 milijonov evrov. Danska je nočna mora za Slovenijo, ki je na vseh štirih medsebojnih tekmah doživela poraz, razlika v golih pa je 1:11.

Finska glavni tekmec za drugo mesto

Finska je vsaj na papirju glavni tekmec Slovenije za drugo mesto. Čeprav je bila finska nogometna zveza ustanovljena že leta 1907, je reprezentanca šele leta 2021 igrala na svojem prvem velikem tekmovanju – evropskem prvenstvu, ki ga je sklenila po skupinskem delu. V ligi B lige narodov je lani zasedla drugo mesto za Bosno in Hercegovino s polovičnim izkupičkom točk. Finska, ki spada med redke države, v katerih nogomet ni najbolj priljubljen šport, je bila še leta 2017 na rekordno nizkem 110. mestu na lestvici Fife. Vzpon finskega reprezentančnega nogometa je povezan s selektorjem Markkujem Kanervo, ki je na tem položaju že od leta 2016. Potem ko je bil dolga leta zaščitni znak finskega nogometa Jari Litmanen, rekorder s 137 nastopi za reprezentanco, je novodobni junak Teemu Pukki, napadalec angleškega drugoligaša Norwicha, s 37 goli tudi najboljši strelec v zgodovini reprezentance in gonilna sila sedanje generacije. Tržna vrednost reprezentance je 38 milijonov evrov, najvrednejši igralec pa je s 7,5 milijona evrov vezist Glen Kamara (Glasgow Rangers), rojen v Tampereju staršema, ki sta prišla iz Sierre Leoneja. Izkupiček Slovenije proti Finski sta remi in poraz.

Severna Irska s selektorjem povratnikom

Severna Irska premore veliko nogometne strasti. Trikrat je igrala na svetovnem prvenstvu, a nazadnje pred 37 leti, ter le enkrat na evropskem prvenstvu, kjer se je leta 2016 v Franciji uvrstila v izločilne boje med 16 reprezentanc. Po rezultatski krizi, ko je lani zgolj zaradi boljše razlike v golih od Cipra komaj ostala v ligi C lige narodov, so se odločili za menjavo selektorja. Na klop se je vrnil 53-letni Michael O'Neill, ki je reprezentanco uspešno vodil med letoma 2011 in 2020. Tržna vrednost reprezentance je 27 milijonov evrov, prvo ime po tem kriteriju pa Jamal Lewis, ki je ocenjen na sedem milijonov evrov, čeprav je v letošnji sezoni za Newcastle v prvi angleški ligi odigral zgolj sedem minut. Izkupiček Slovenije v petih tekmah z bojevitimi Severnimi Irci je ena zmaga, en remi in trije porazi.

Kazahstan je iz Azije prestopil v Evropo

Kazahstan je bil po razpadu Sovjetske zveze od leta 1991 do 2002 član azijske nogometne zveze, nato pa je prestopil v evropsko (Uefa). Še nikoli ni igral na zaključnem turnirju na velikem tekmovanju, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je odigral 44 tekem, izkupiček pa je sedem zmag, osem remijev in 29 porazov. Čeprav še vedno čaka na skalp kakšne izmed največjih reprezentanc, je neugoden tekmec, ki bo še posebej motiviran na začetku kvalifikacij. Za tekmece iz Evrope so dodatna težava dolgo potovanje ter specifične vremenske in igralne razmere v Astani. Lani si je z zmago v ligi C lige narodov priigral napredovanje v kakovostni razred B. V konkurenci Belorusije, Slovaške in Azerbajdžana je dosegel štiri zmage ter po enkrat remiziral in izgubil. Selektor, Rus Magomed Adijev, je v reprezentanco poklical le tri nogometaše, ki ne igrajo na državnem prvenstvu Kazahstana. Tržna vrednost reprezentance je 18,6 milijona evrov, prvo ime pa Bahtijor Zajnutdinov iz CSKA Moskva (najboljši strelec trenutne zasedbe z desetimi goli), ki je ocenjen na 5 milijonov evrov. Slovenija s Kazahstanom še ni igrala.

San Marino zadnji na lestvici Fife

San Marino, reprezentanca iz žepne državice, je najslabši v skupini in tudi na lestvici Fife zaseda zadnje, 211. mesto. Prvo uradno tekmo je reprezentanca odigrala novembra 1990, na dosedanjih 194 tekmah pa je dosegla eno zmago (proti Liechtensteinu leta 2004), osem remijev in doživela kar 185 porazov, razlika v golih je 28:798. Tržna vrednost reprezentance je 970.000 evrov, med igralci pa so na 100.000 evrov ocenjeni vratar Elia Benedettini ter napadalca Luca Ceccarili in Nicola Nanni, ki igra v tretji italijanski ligi. Slovenija je s San Marinom odigrala pet tekem in dosegla prav toliko zmag z razliko v zadetkih 20:0.