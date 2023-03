New York in celotne Združene države Amerike se pripravljajo na še en prelomen dogodek v ameriški zgodovini. Skoraj gotovo je, da bo nekdanji ameriški predsednik Donald Trump dočakal vložitev obtožnice državnega tožilca na Manhattnu zaradi kršenja zakonodaje o financiranju volilne kampanje. Leta 2016 naj bi namreč pornografski zvezdnici Stephanie Gregory Clifford, ki je bolj znana pod imenom Stormy Daniels, za molk o njunem spolnem razmerju plačal 130.000 dolarjev. Nekdanji predsednikov osebni odvetnik Michael Cohen je pred dnevi že priznal, da je v Trumpovem imenu pred leti Cliffordovi plačal omenjeno vsoto​.

Spletni napad na tožilca

Ker bi se prvič v zgodovini ZDA zgodilo, da bi bila proti kakšnemu bivšemu predsedniku vložena obtožnica za kriminalno dejanje, bi ta korak utegnil imeti pomembne politične posledice tudi za Trumpovo željo, da na prihodnjih predsedniških volitvah vnovič postane predsedniški kandidat republikancev. Kar 44 odstotkov anketiranih republikancev je namreč po zadnji javnomnenjski raziskavi prepričanih, da bi se moral Trump odpovedati kandidaturi, če bo proti njemu vložena obtožnica. Toda spet drugi analitiki menijo, da bi ta čas najbolje kotirajoči republikanski kandidat obtožnico utegnil izkoristiti za okrepitev svoje predsedniške kandidature in konsolidiranje baze svojih podpornikov.

Trump, ki še vedno ne priznava, da je kriv podžiganja napada na Kapitol tik pred potrditvijo volilnih rezultatov v kongresu pred dvema letoma, se zadnje dneve že močno trudi, da bi svoje privržence pred odločitvijo tožilca v New Yorku spet mobiliziral in pognal na ulice. Za včeraj je napovedoval svojo aretacijo, privržence pa je pozival k protestom. Toda ameriški mediji so poročali, da ga obtožnica najverjetneje čaka šele v naslednjih dneh. Ne glede na to Trump svoje privržence vnovič podpihuje preko svojih spletnih omrežij, denimo z deljenjem videoposnetka, kjer se napada državnega tožilca Alvina Bragga, sicer demokrata, ker naj ne bi zajezil kriminala v New Yorku. Podobni očitki, da naj se raje osredotoči na preiskovanje kriminala, letijo nanj tudi od vidnih republikancev. Trump se prav tako znaša nad svojim nekdanjim odvetnikom Cohenom in poskuša prikazati, da je neverodostojna priča.

Ograje pred sodiščem

V Trumpovem taboru vlada prepričanje, da se bivšemu predsedniku – ta se sicer sooča z več preiskavami – dogaja še ena demokratska zarota, ki naj bi dokončno onemogočila njegovo predsedniško kandidaturo. Čeprav je iz različnih krogov Trumpovih privržencev v zadnjih dneh slišati pozive, naj ljudje protestirajo mirno in v skladu z zakonodajo, obstaja bojazen, da bi morebitna Trumpova aretacija v naslednjih dneh – ali se bo to res zgodilo, sploh še ni jasno – lahko dodatno radikalizirala že tako močno radikalizirane privržence.

Okoli sodišča na Manhattnu je policija preventivno že postavila ograje, ki naj bi preprečile ponovitev morebitnih scen iz kongresnih nemirov, ko so Trumpovi privrženci zasedli kongresno poslopje in onemogočili nadaljevanje seje za potrditev volilnih izidov. Zaenkrat po navedbah policije nič ne kaže na to, da bi se pripravljali kakšni večji nemiri, policija pa sledi tudi dogajanju na spletnih družbenih omrežjih. Da morda velike drame sploh ne bo, se sicer nakazuje tudi iz Trumpovega kroga zaupnikov, ki napovedujejo, da bo bivši predsednik verjetno kar sam prišel v New York, da bi izvedel, kakšne so podrobnosti obtožnice. Trumpa bi takrat morali tudi fotografirati in mu odvzeti prstne odtise, pričakuje pa se, da bo po tem spet lahko zapustil New York in se vrnil na svoje floridsko posestvo Mar-a-Lago, saj verjetno ne bo aretiran.

Iz delov republikanskega tabora se medtem krepi pritisk na državnega tožilca Alvina Bragga. Trije vplivni republikanski kongresniki, Bryan Steil, James Comer in Jim Jordan, so namreč proti Braggu sprožili preiskavo v zvezi z njegovo preiskavo Trumpa. Od državnega tožilca zahtevajo, naj jim preda dokumentacijo preiskave, saj želijo tako in tudi s pogovorom z državnim tožilcem preveriti, kako organi pregona uporabljajo od kongresa odobren javni denar za zagotavljanje javne varnosti. Demokrati v kongresu so se na te zahteve republikancev sicer odzvali z ocenami, da gre za politično vmešavanje v preiskavo.