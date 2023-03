Projekt Ograja: od postavljanja do podiranja in vrnitve v naravno stanje

Z ograjo na slovensko-hrvaški meji so si dali opraviti zadnje štiri slovenske vlade, vsaj tri različna ministrstva, en javni zavod in vsaj pet policijskih uprav. V tem sedemletnem projektu so se pristojnosti prenašale z enega javnega organa na drugega in se na tak način drobile. V pričujoči analizi razkrivamo, koliko bo projekt – od postavitve ograje do podiranja – dejansko stal ter kdo so njegovi izpostavljeni in skriti zmagovalci.