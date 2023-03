No, s tem je delovna inšpekcija na ožjem področju (delavske pravice) zgolj ugotovila tisto, kar so državljani na lanskem jesenskem referendumu potrdili z velikansko večino: da je RTVS na vseh področjih, predvsem kar zadeva gledanost in profesionalnost, šel dobro desetletje nazaj. Oziroma precej desetletij nazaj. Oziroma še najstarejši prebivalci se ne spomnijo, kdaj je bil nazadnje tako nizko. Verjetno se tega ne more spomniti niti Janez Janša.