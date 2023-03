Golobova vlada sledi Janševi obrambni politiki

Poslanci so na redni seji obravnavali resolucijo o razvoju in opremljanju Slovenske vojske do leta 2040. Ta med drugim vključuje pospešeno povečanje obrambnih izdatkov na dva odstotka BDP. Podporo predlogu so napovedale vse poslanske skupine z izjemo Levice.