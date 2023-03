Kot običajno bo tudi letos dišalo po velikonočnih dobrotah, domačini bodo pričarali pravo velikonočno vzdušje s prikazom obrti in rokodelskih spretnosti izdelave butaric. Sejem se odpre ob 10. uri, spremljal ga bo pisan zabavno-kulturni program. Tako za otroke kot odrasle bo potekala ustvarjalna velikonočna delavnica s članicami društva v sodelovanju z osnovno šolo Šmartno v Tuhinju. Ob 12. uri se začne vsakoletno težko pričakovano že 5. tekmovanje v spretnostnem ribanju hrena, v katerem se običajno pomerijo obiskovalci iz bližnje in daljne okolice. Sejem bo odprt do 16. ure, pri ponudnikih na stojnicah bo mogoče kupiti velikonočne dobrote, od domačega kruha in potic do medu, domačih rezancev, domačih lokalnih sirov in skute ter seveda suhomesnatih izdelkov.